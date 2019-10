Kasim Adams

Der Nationalspieler aus Ghana ersetzte Andre Hoffmann in der Innenverteidigung. War in der ersten Halbzeit stark gefordert, machte aber sowohl in der Innenverteidigung, als auch als Hilfe auf der linken Seite zunächst noch einen ruhigen Eindruck. Sowohl beim Ausgleich, als auch beim zweiten Berliner Tor hatte er dann allerdings seine Karten im Spiel.

Note: 5