„Unglaublich. Ein Traum wird endlich wahr“, sagte Eintracht-Präsident Peter Fischer am RTL-Mikrofon. „Das hat diese Stadt und das Umfeld verdient.“ Mit einem Triumph im Finale am 18. Mai in Sevilla gegen die Glasgow Rangers kann sich der hessische Klub erstmals für die Champions League qualifizieren. „Da spielt Tradition gegen Tradition - Weltklasse. Jetzt wollen wir das Ding auch holen“, tönte Fischer.