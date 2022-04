Es war eine magische Europapokal-Nacht von Eintracht Frankfurt im Camp Nou. Mehr als 30.000 Frankfurter Fans sorgten schon vor dem Spiel gegen den Favoriten FC Barcelona für Gänsehautstimmung in der spanischen Metropole. Im Stadion peitschten sie ihr Team dann lautstark nach vorne. Die Eintracht zahlte es ihren Anhängern mit einem beeindruckenden Sieg zurück. Was nach dem Abpfiff passierte, war pure Fußball-Emotion. Die Bilder zur Frankfurter-Party in Spanien.