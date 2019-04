Die größten Schiedsrichter-Fehlentscheidungen

WM 2010 in Südafrika: Unter dem dröhnenden Sound der Vuvuzelas geht Deutschland im Achtelfinale schon nach 32 Minuten mit 2:0 gegen England in Führung. Doch die Three Lions schlagen zurück. Matthew Upson verkürzt in der 37. Minute auf 1:2 und nur wenige Augenblicke später trifft Frank Lampard zum 2:2-Ausgleich, doch der Schiedsrichter lässt weiterspielen - kein Tor. Ein Treffer, der dem Wembley-Tor gleicht. Am Ende gewinnt Deutschland 4:1 und zieht ins WM-Viertelfinale ein.