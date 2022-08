Bundesliga: Die alternative Elf der Woche

Ozan Kabak

Der 22-Jährige hat schon eine ziemliche Odyssee hinter sich und hofft nun, im ruhigen Umfeld der TSG Hoffenheim endlich sein volles Potenzial ausschöpfen zu können. Bisher sieht es gut aus, Kabak zeigte gute Leistungen in der Defensive und hat in den vier Pflichtspielen für die TSG bereits zwei Tore erzielt und am Wochenende in Leverkusen auch eines aufgelegt. In der Bundesliga hat er zudem noch keine Minute verpasst.