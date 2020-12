Thomas Röttgermann (Vorstandsvorsitzender Fortuna Düsseldorf): "Wir möchten den Beschluss erst einmal intern ganz solide diskutieren und bewerten, aber was wir jetzt schon sagen können: wir stellen lediglich marginale Änderungen zum aktuellen Verteilungsschlüssel fest. Das, was wir uns erhofft haben, sozusagen ein Einstieg in den Umstieg mit einer Stärkung des sportlichen Wettbewerbs innerhalb der Ligen und zwischen den Ligen, hat keine Erfüllung gefunden."