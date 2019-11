Am 15. November 2018 verletzte sich Christoph Kramer (am Boden) im Testspiel gegen den Drittligisten Preußen Münster: Er zog sich einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zu. In der Bundesligasaison 2018/19 hat er bis dato nur 378 von möglichen 1080 Spielminuten in zwölf Partien bestritten, hinzu kamen 90 Minuten beim 0:5 im DFB-Pokal gegen Leverkusen. Es war das einzige Spiel, das Borussia mit Kramer in der Startelf in dieser Saison bisher verlor.