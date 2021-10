Das letzte Aufeinandertreffen

10. April 2021 In Berlin sah Yann Sommer in der 13. Minute erst die zweite Rote Karte eines Gladbacher Torhüters. In Unterzahl geriet Borussia in Rückstand, Santiago Ascacíbar traf für Hertha, doch Marco Roses Mannschaft drehte das Spiel noch vor der Pause durch Tore von Alassane Plea und Lars Stindl. Den Ausgleich für Hertha erzielte Jhon Córdoba in der 49. Minute.