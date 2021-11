Fohlenfutter-Podcast : Borussias magische Woche, ein Lob der Selbstkritik und das verkappte Topspiel in Mainz

Mönchengladbach Auf den historischen Sieg gegen Bayern folgten drei Punkte gegen Bochum, die zumindest enorm wichtig waren. Unsere Reporter ordnen beide Spiele ein. Ihr Gast ist ein "Hinterhofsänger" aus Mainz. Was es damit auf sich hat und warum das Spiel am Freitag äußerst schwierig werden dürfte.

Es war ein "Umschaltspiel" gegen Bochum: Nach dem magischen Abend gegen Bayern im Pokal musste Borussia den Liga-Alltag bewältigen. Die Pflichtaufgabe löste Adi Hütters Mannschaft mit einem Arbeitssieg, den unsere Reporter in zwei Abschnitt unterteilen: Gute bis starke 75 Minuten und eine Schlussphase, in der Gladbach beinahe noch zwei der drei Punkte aus der Hand gab. Entsprechend Kritik gingen die Protagonisten mit dem Spielverlauf um.

Unser Gast stammt aus Wuppertal, aber lebt in Mainz, hat sein Herz an den FSV verloren und mit dem Projekt "Hinterhofsänger" samt gleichnamigem Podcast eine Nische gefunden in der Berichterstattung über den Verein: Jan Budde erzählt, wie Mainz es schafft, immer wieder Erfolgstrainer auszubilden, und erklärt, warum der Aufschwung unter Bo Svensson absolut nachhaltig ist. Es geht um Shootingstar Jonathan Burkardt, den neuen Namen des Mainzer Stadions und den Ansatz, mit dem die 05er den Borussen am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) Probleme bereiten wollen.