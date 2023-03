Novum für Gladbach So auswärtsschwach ist Borussia unter Farke

Analyse | Mönchengladbach · In der laufenden Saison holt Borussia bislang knapp 0,6 Punkte pro Auswärtsspiel. Eine solch mickrige Ausbeute erinnert an Zeiten, in denen die Auswärtsschwäche bei den Gladbachern chronisch war. In den vergangenen Jahren ging es immer weiter abwärts. Und in Leipzig passierte etwas nie Dagewesenes.

14.03.2023, 06:08 Uhr

Wer nach Vergleichbarem sucht zu dem, was Borussia in den jüngsten Auswärtsspielen widerfahren ist, wird in der langen Bundesliga-Historie des Klubs nicht fündig. Drei Niederlagen auf fremden Plätzen mit jeweils mindestens drei Toren Differenz hat es zuvor noch nie gegeben. Dabei war Ende Januar noch die Hoffnung aufgekeimt, Gladbach könne durch den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison, dem 4:1 bei 1899 Hoffenheim, seine Schwäche in der Fremde überwinden. Stattdessen folgten drei Pleiten mit insgesamt 1:11 Toren. Hier geht es zur Bilderstrecke: Gegen diese Teams hat Borussia die schlechteste Bilanz