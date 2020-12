Kostenpflichtiger Inhalt: Borussia mit vielen Unentschieden : Was Rose in der Liga ärgert, wäre bei Real hilfreich

Marco Rose sah in dieser Saison schon sechs Remis seines Teams. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mönchengladbach Borussia spielt in dieser Saison häufiger Unentschieden als in der Spielzeit zuvor. Was in der Bundesliga etwas ärgerlich ist, würde in der Champions League reichen für den Einzug ins Achtelfinale.