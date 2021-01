„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Der FC Bayern wird düpiert - Es gab Zeiten, da wäre so ein Bundesligaspiel entschieden gewesen, wenn der FC Bayern bereits Mitte der ersten Halbzeit 2:0 in Führung gegangen ist und der Gegner überdies in einer eher schwierigen Phase steckt. [...] Aber in dieser besonderen Saison mit dem Trainer Hansi Flick und dieser eher mutigen als kaltblütigen Mannschaft gelten solche Gewissheiten nicht mehr. Auch nach einer deutlichen Führung stehen die Chancen gut, dass sich noch ein wildes Spektakel ergibt. Am Freitag während der Partie der Münchner in Mönchengladbach stand es nach einer halben Stunde 0:2, nach 50 Minuten 3:2 und nach 40 weiteren Minuten hingebungsvollem Kampf durfte der Traditionsklub vom Niederrhein tatsächlich über einen ganz besonderen Sieg jubeln.“