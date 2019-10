Lukas Hradecky

In der ersten Halbzeit flogen zwar Bälle Richtung seines Tores, doch ernsthaft parieren musste er keinen davon. In den zweiten 45 Minuten gab er in bester Manuel-Neuer-Manier wenn notwendig den weit aus seinem Kasten herauseilenden Torwart-Libero, um die seltenen Konterversuche der Gäste zu unterbinden. In der Schlussphase verhinderte er im Eins-gegen-Eins mit Streli Mamba das 1:1.

Note: 2