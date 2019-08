2015 flüchtete Jatta über das Mittelmeer und Italien nach Deutschland und wurde in der Akademie von Lothar Kannenberg - eine Jugend- und Bildungseinrichtung - aufgenommen. Dort wurde sein sportliches Talent erkannt und man vermittelte Jatta, der zu diesem Zeitpunkt noch nie in einem Verein gespielt hatte, ein Probetraining in der A-Jugend von Werder Bremen.