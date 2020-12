Premier-League-Fußballer (in Bild: Bernd Leno/FC Arsenal)

Anders als seine deutschen Kollegen, die während der Weihnachtsfeiertage in der Winterpause sind oder - in Zeiten von Corona-Spielplänen - wenigstens an den Weihnachtstagen die Füße hochlegen dürfen, wird es für Profis wie Ex-Leverkusen-Keeper Bernd Leno besonders anstrengend. So wie ihm ergeht es vielen deutschen Legionären, die in der Premier League oder in Englands zweiter Liga, der Championship, spielen.

Auf der Insel wird am 26. Dezember Fußball gespielt: ein ganzer Spieltag - der Boxing Day. Die Stadien sind - normalerweise - voll, Fußball-Fans aus aller Welt schalten ein. In der Regel wird am 24. dann nochmal trainiert, viele haben am 25. dann einen Tag frei. Für Bernd Leno wird es am 26. dann besonders ernst. Es steht das Stadtderby gegen Rivale FC Chelsea an.