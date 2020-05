Sprechverbot, leere Wasserbecken, desinfizierte Spielbälle : Strenge Regeln sollen Basketballer vor Corona schützen

Düsseldorf Die Basketball-Bundesliga darf ihre Saison zu Ende spielen. Das genehmigte Konzept schreibt bis ins kleinste Detail vor, wie sich alle Beteiligten zu verhalten haben. Vor allem für die Spieler dürfte es nicht allzu spaßig werden.

30 Seiten Konzept, 18 Seiten Anhang, ein Ziel: Die Fortsetzung der Basketball-Bundesliga (BBL). Rund zwei Wochen hat die Politik gebraucht, um das Hygienepapier zu prüfen, am Dienstag kam grünes Licht aus München: Dort dürfen insgesamt zehn Mannschaften ab Anfang Juni für die Saison 2019/2020 einen deutschen Meister ausspielen. Nun hat die Liga das dafür genehmigte Konzept veröffentlicht. Wir stellen die wichtigsten, skurrilsten und fragwürdigsten Punkte vor.

Zeitplan ist kaum einzuhalten

Das Konzept erwähnt mehrfach, dass vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine dreiwöchige Trainings- und Vorbereitungsphase angesetzt wird. Immerhin ruht der Ball seit Mitte März, die Spieler konnten sich seither nur individuell fit halten. Mit Genehmigung des Konzepts sollen die Klubs nun die Belastung ihrer Spieler „ausgehend vom individuellen Fitnesslevel, präventiv und langsam hochfahren.“ Das Problem: Das Meisterschaftsturnier soll am 6. Juni starten, also in zweieinhalb Wochen. Erst jetzt, wo das politische Okay vorliegt, sollen die Klubs wieder trainieren, doch vorher müssen alle Spieler mindestens zweimal auf Covid-19 getestet werden. Zwischen den Tests müssen zwei bis fünf Tage Abstand liegen, es kommt also zu weiteren Verzögerungen, ehe alle Spieler wieder einsteigen können. Hinzu kommt: Weil das grüne Licht für die Saison-Fortsetzung erst mit Verzögerung kam, waren einige ausländische Spieler bis zuletzt in ihren Heimatländern. Das Konzept sieht für sie eine 14-tägige häusliche Quarantäne nach der Einreise vor, die aber nach Vorgaben der Gesundheitsämter durch Tests verkürzt werden darf. Auch hier kann die dreiwöchige Vorbereitungszeit nicht eingehalten werden. Vielleicht auch deshalb schreibt das Konzept vor, dass die Wettkampffähigkeit der Spieler „herzustellen und beizubehalten“ ist - so gut es unter den gegebenen Möglichkeiten geht“.

Isolation und Sprechverbot für Spieler und Trainer

Als „basketballspezifische Sondersituation“ beschreibt das Konzept die zentrale Unterbringung aller Aktiven in einem Hotel. Denn während die Bundesliga-Fußballer zwischen den Spielen und Trainingseinheiten nach Hause dürfen, wird die BBL ihre Spieler, Trainer und Schiedsrichter quasi von der Außenwelt abschotten. Maximal 22 Personen pro Team - also 220 Menschen insgesamt - gehören dem Kreis der Aktiven an, sie dürfen nach dem Check-in im Münchner Hotel (ab ca. 2. Juni) und bis zum Turnierende (spätestens 28. Juni) keinen Kontakt mit Menschen außerhalb der Gruppe haben. Dazu gehört, dass man zwar in Gruppen von maximal drei Personen vor dem Hotel spazieren oder joggen gehen, dabei aber nicht mit anderen Menschen sprechen oder anderweitig in Kontakt kommen darf. Das Konzept macht deutlich: „Auch Familienangehörige/Lebenspartner dürfen bei diesen Gelegenheiten auf keinen Fall getroffen werden.“

Im Hotel wird es keine gemeinsamen Mahlzeiten geben, die Gemeinschaftsräume sollen nur in Ausnahmefällen genutzt werden, der Wellness-Bereich ist für die Aktiven gesperrt. Immerhin sieht die Liga vor: „Zur allgemeinen Auflockerung der Situation sind Gruppenausflüge und andere Aktivitäten einzuplanen.“ Was genau darunter zu verstehen ist, bleibt jedoch offen.

Ziel dieser strikten Auflagen ist es, die Aktiven während des Turnierzeitraums vor allen etwaigen Infektionsgefahren zu schützen. So soll der Körperkontakt im Spiel- und Trainingsbetrieb ohne Gefahr möglich sein. Auf Covid-19 werden die Aktiven in dieser Zeit nur einmal wöchentlich getestet, dafür werden morgendlich Symptome überprüft. Für die Tests wie auch zur Kontrolle zur Einhaltung aller Hygiene-Regeln sollen die Klubs einen approbierten Arzt als Hygienebeauftragten benennen.

Die Vorschriften gelten übrigens auch für die 13 Schiedsrichter und vier Liga-Mitarbeiter (u.a. Social Media-Abteilung und Fotograf), die ebenfalls im Hotel untergebracht sind.

Teambetreuer als Bodenwischer und desinfizierte Spielbälle am Spieltag

Jeden Tag wird es maximal zwei Spiele (um 16.30 Uhr und um 20.30 Uhr) geben. Dabei will die Liga die Zahl der Anwesenden am Spielort, dem „Audi Dome“, stark einschränken. Rund um die Halle dürfen insgesamt 130 Menschen gleichzeitig aktiv sein, verteilt in drei Zonen. In Zone 1 dürfen nur die Aktiven anwesend sein, sprich: die beiden Teams, Schiedsrichter und im Notfall Sanitäter oder Polizisten. Während die Aktiven in dieser Zone sind, dürfen alle weiteren Anwesenden die Zone 1 nicht betreten. Das führt dazu, dass die Teambetreuer den Schweiß vom Spielfeld wischen sollen, um ein Ausrutschen der Spieler zu vermeiden. Normalerweise gibt es für diese Aufgabe zwei separate Mitarbeiter. Sollte ein Spieler verletzungsbedingt die Zone 1 verlassen und im Krankenhaus behandelt werden müssen, muss er erst zweimal auf Covid-19 getestet werden, bevor er wieder die Zone 1 und das Teamhotel betreten darf. Die Zonen 2 (innerhalb der Halle) und 3 (außerhalb der Halle) sind u.a. für Medien, Ligamitarbeiter und Reinigungs- und Ordnungspersonal vorgesehen. Fliegt der Spielball während einer Partie über die Bandenbegrenzung hinweg in die Zone 2, muss er zunächst desinfiziert oder direkt ausgetauscht werden.

Dauerbetrieb in der Trainingshalle

Für das Training während der Turnierzeit wird es in München eine zusätzliche Halle geben, die exklusiv von den Teams genutzt wird. Exklusiv auch deshalb, weil dort Hochbetrieb herrschen wird. Zu Turnierbeginn werden sechs Teams täglich spielfrei haben, ihnen steht an diesem Tag eine zweistündige Trainingseinheit zur Verfügung. Zwischen den Einheiten soll es 15 Minuten Pause geben, damit die Teams an- und abreisen können. Das bedeutet: Die Trainingshalle wird täglich rund 13,5 Stunden genutzt werden. Gut möglich also, dass eine Mannschaft bereits um 8 Uhr zum Training erscheinen muss oder manche Einheit bis nach 22 Uhr dauert. Dabei dürfen sich nur die 22 Aktiven eines jeden Teams in der Halle aufhalten. Nach dem Training darf nur im Hotel geduscht werden - ihre Sportsachen müssen die Spieler übrigens selbst waschen.

Offene Hoteltüren und Abstand zu Aufzug-Knöpfen und Treppengeländern

Wie detailliert das Konzept ist, wird an manchen Kleinigkeiten deutlich. So sieht Anlage 3 (Empfohlene Maßnahmen zur Hotelunterbringung) für die Aktiven vor, „Fahrstuhl-Knöpfe, Treppengeländer oder Türgriffe nicht mit der Hand (alternativ: Ellenbogen) zu berühren.“ Die Luftfeuchtigkeit in den Räumen soll nach Möglichkeit 50 bis 60 Prozent betragen, außerdem sollen Türen wo möglich geöffnet bleiben, um „unnötigen Kontakt mit den Händen“ zu vermeiden. Vorsicht sei für die Spieler auch „bei der Verwendung von Handys/Tablets/Play Station etc. von anderen Personen“ geboten.

Plexiglas-Scheiben mit Überhang, statische Mikros und Kameras und Entmüdungsbecken ohne Wasser, personalisierte Trinkflaschen

Auch andere Kleinigkeiten mit Blick aufs Spielfeld werden im Hygienekonzept klar vorgeschrieben. So wird im Basketball jede Aktion am sogenannten Anschreibetisch protokolliert. Die dafür nötigen Mitarbeiter sitzen in München zwei Meter vom Spielfeld entfernt hinter Plexiglasscheiben. Auch zwischen den einzelnen Anschreibern muss Plexiglas angebracht sein, rückwärtig müssen diese mindestens 50 Zentimeter über den Tisch ragen. Wollen Schiedsrichter und Anschreiber miteinander kommunizieren, müssen sie dabei 1,5 Meter Abstand einhalten.

Interviews vor und nach den Spielen werden sogar aus noch viel größerer Distanz geführt werden. Am Rand des Spielfelds wird eine Interview-Zone mit fix montierten Kameras und Mirkos aufgebaut, in die sich die Spieler stellen. Über Lautsprecher werden ihnen die Fragen der TV-Medien gestellt - die gleichzeitig dutzende Meter entfernt auf der Tribüne sitzen. Alles gemäß der letzten Regel im Vier-Punkte-Programm der Liga: „Abstand, Abstand, Abstand“.

Auch am Spielort müssen die Spieler auf manchen Komfort verzichten. Nach den Spielen - alle 48 Stunden muss ein Team ran - können sie beispielsweise ihre Muskeln nicht in der Kabine entspannen. Anlage fünf des Konzepts (hygienische Maßnahmen Spielstätte) sieht das „Ablassen des Wassers in den Entmüdungsbecken“ vor. Weitere kleine Details: Trinkflaschen müssen personalisiert werden und auf Händeschütteln und Abklatschen sollen die Spieler verzichten.

Info Telekom und Sport1 übertragen die Spiele Modus Die Saison wird zwischen dem 6. und 28. Juni fortgesetzt. Insgesamt stehen 36 Spiele an. Die zehn Teams werden zunächst in zwei fünfer Gruppen verteilt und spielen dort jeder gegen jeden. Anschließend folgen im Hin- und Rückspiel-Modus das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel. TV-Übertragung Der Telekom-Streamingdienst „Magenta Sport“ überträgt alle Spiele live, samt Vor- und Nachberichten. Sport 1 wird ausgewählte Spiele parallel im Free-TV zeigen. Spielplan Die derzeit geplanten Programm-Zeiten in der Übersicht: 16.15 Uhr - Vorlauf Spiel 1 16.30 Uhr-ca.18.15 Uhr - Spiel 1 18.15 Uhr-18.30 Uhr - Analyse Spiel 1 mit Stimmen 18.30 Uhr-20.15 Uhr - Pause mit Highlights 20.15 Uhr-20.30 Uhr - Vorlauf Spiel 2 20.30 Uhr-ca. 22.15 Uhr - Spiel 2 anschl. bis ca. 22.30 Uhr - Analyse Spiel 2 mit Stimmen Gruppen Gruppe A Oldenburg Göttingen Bayern München Crailsheim Ulm Gruppe B Vechta Ludwigsburg Berlin Bamberg Frankfurt

Desinfektions-Kit und mobile Waschbecken außerhalb der Halle

In allen Zonen in der Spielhalle wird die Liga Desinfektionsmittel bereitstellen. In den Zonen 2 und 3 müssen die Anwesenden außerdem Mundschutz tragen, beim Betreten der Halle wird Fieber gemessen. Die Mitarbeiter der TV-Produktion, die außerhalb der Halle arbeiten, erhalten spezielle Desinfektions-Kits, beim betreten der Ü-Wagen wird per Infrarot Fieber gemessen, in den Übertragungswagen soll Plexiglas die Mitarbeiter voneinander trennen und schützen. Außerhalb der Wagen wird es eigene mobile Waschbecken geben.

Appell an „vorbildliches Verhalten“