CDU/CSU: In der Sozialpolitik setzt die Union auf Subsidiarität, was bedeutet, dass die EU so wenig wie möglich zentral über ein gemeinsames Budget regeln soll. So lehnen CDU und CSU beispielsweise die Idee einer gemeinsamen europäischen Arbeitslosenversicherung ab. Sie fürchten, dass die Deutschen am Ende die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland oder Spanien finanzieren müssen. Auch einen europäischen Mindestlohn hält CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer für den „falschen Weg“.