Vor der Ministerpräsidentenkonferenz : Der Corona-Wettlauf der Länder schadet nur

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will in der Corona-Krise den Takt vorgeben. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Ausgerechnet der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Hardliner für eine Shutdown, prescht nun mit umfangreichen Lockerungen für Bayern vor. Damit untergräbt er so dringend notwendige gemeinsame Kriterien, nach denen die Länder das öffentliche Leben wiederbeleben können.

Bund und Ländern fällt nun auf die Füße, dass sie es am Anfang des Shutdown versäumt haben, auch eine Exit-Strategie zu schaffen. Nun hat ein Wettlauf unter den Bundesländern eingesetzt, die Öffnungen schneller, weiter, großzügiger zu gestalten. Was fehlt, ist ein Gesamtkonzept, nach welchen Kriterien eigentlich Schulen und Kitas, Hotels und Gaststätten wieder geöffnet werden sollen und unter welchen Bedingungen das Kontaktverbot gelockert werden kann.

Nun prescht ausgerechnet der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit umfassenden Lockerungen vor. Er war über Wochen der größte Mahner. Nun soll in Bayern plötzlich alles ganz schnell gehen. Mit dem Umschwung aus Bayern gerät auch eine Unwucht in die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, deren Teilnehmer sich weiterhin überwiegend telefonisch verständigen.