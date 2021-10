Debatte um Jugendsünden einer Grünen-Politikerin : Denkfaulheit und Diskriminierung

Demonstration eine landesweiten Bündnisses gegen Diskriminierung, Faschismus und Hass in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Meinung Berlin Wer darf wen diffamieren? Dürfen Frauen Männer beleidigen, Schwule Heteros und Schwarze Weiße? Im Nachklapp zu den unbedachten Äußerungen der neuen Vorsitzenden der Jungen Grünen entwickelt sich eine merkwürdige Debatte.

Das Denken in Gruppen ist fatal. Nicht umsonst verweist das Grundgesetz, das die politische Leitkultur in Deutschland verkörpert, auf die Rechte des einzelnen, nicht einer bestimmten Gruppe. Weder eine weiße privilegierte Oberschicht hat Sonderrechte, aber auch keine unterprivilegierte Gruppe, deren Eltern oder Großeltern aus Sri Lanka , Ghana oder Vietnam stammen. Wenn solche Menschen benachteiligt werden, ist es ihr Recht, dagegen zu protestieren. Und es ist Aufgabe von Politik, die Benachteiligungen abzubauen. Genauso wie es in der politischen Verantwortung liegt, Privilegien für Besserverdienende zu beseitigen. Aber ein Recht, Menschen zu beleidigen, die zu diesen Gruppen zählen, gibt es nicht.

Natürlich darf Satire alles. Und so dürfen sich Behinderte über manche Selbstverständlichkeiten von Nicht-Behinderten lustig machen, ebenso schwarze Menschen über weiße Arroganz oder Frauen über männliche Machos. Aber die Rechte der Individuen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Und ich darf auch nicht der Lächerlichkeit preisgegeben werden, nur weil ich ein älterer weißer Mann bin. Auch der hat die gleiche Würde wie die jüngere schwarze Frau oder der Nachkomme eines verfolgten Juden, so ungleich manche Schicksale auch sein mögen.

Gleichberechtigung und die Zuschreibung unveräußerlicher Rechte erfolgen für das einzelne Individuum. Gruppen, etwa Schwule und Lesben oder muslimische Migrantinnen und Migranten können sich diese Rechte erkämpfen, wenn sie ihnen gesellschaftlich verwehrt werden, was leider oft genug der Fall ist. Aber sie haben nicht als Gruppe besondere Rechte, sondern als Individuen. Das ist gerade in einer multi-ethnischen Gesellschaft, in der wir uns befinden, notwendig für das Zusammenleben. Machen wir also ruhig Witze übereinander, aber bleiben wir menschlich.