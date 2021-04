Die Vorsitzende der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali, hat das Vorgehen der Union bei der Bestimmung des Kanzlerkandidaten scharf kritisiert. "Man fragt sich schon, ob die Beteiligten eigentlich noch mitbekommen, was hier draußen los ist, nämlich dass wir hier immer noch eine Pandemie haben und viele Menschen in Not sind", sagte sie am Dienstag vor einer Fraktionssitzung. Das "lange Hin und Her" in der Union sei "äußerst befremdlich" gewesen.

Mohamed Ali warf CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet vor, während des Machtkampfs um die Kanzlerkandidatur ihre Jobs als Ministerpräsidenten in Bayern und Nordrhein-Westfalen schlecht gemacht zu haben. Die beiden seien "sehr negativ dadurch aufgefallen, dass sie ihr Handeln auch daran ausgerichtet haben, wie man sich da am besten inszenieren kann".