„Wir kommen kaum an die Leute ran“

Moria Die in Düsseldorf lebende Verena Würz arbeitet zurzeit als Medizinerin im Flüchtlingslager Moria. Am Telefon schildert sie die Situation vor Ort und berichtet von chaotischen Umständen.

„Wir sind Mittwochmorgen aus dem Schlaf gerissen worden mit der Nachricht, dass Moria brennen würde. Hier herrscht Chaos, weil es keinen Evakuierungsplan gibt. Man weiß nicht genau, wo die Leute hingelaufen sind. Es gibt keinen zentralen Ort, wo sich die Menschen versammeln und dann in Decken gehüllt medizinisch oder mit Wasser versorgt werden können. Stattdessen sind alle wild über das Gelände verteilt, und es ist somit sehr schwierig zu sagen, wie es ihnen tatsächlich geht. Wir kommen auch so gut wie nicht an sie heran, weil Polizei und Militär das Gelände abgeriegelt haben. Daher können wir auch nicht abschätzen, ob es Schwerverletzte gibt. Medizinisch dürfen wir sie momentan nicht betreuen.