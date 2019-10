„Keine Macht kann den Status unseres großartigen Mutterlandes erschüttern, und keine Kraft kann den Fortschritt des chinesischen Volkes und der chinesischen Nation stoppen“, sagte Präsident Xi Jinping am Dienstag (Ortszeit) in einer landesweit übertragenen Fernsehansprache am Platz des Himmlischen Friedens in Peking.