Mai 2018: Die USA knallen die Türe zu

Der Drohung lässt Trump am 8. Mai 2018 Taten folgen. Er kündigt den einseitigen Rückzug seines Landes aus dem Wiener Abkommen von 2015 an. Drei Monate später setzt die US-Regierungen zuvor abgeschaffte Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft.