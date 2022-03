Am 24. Februar wendet sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer TV-Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger. In seiner Rede verurteilt er den russischen Angriff auf die Ukraine: "Gerade erleben wir den Beginn eines Krieges, wie wir ihn in Europa so seit mehr als 75 Jahren nicht erlebt haben". Ein direktes Eingreifen der Bundeswehr schließt er damals aus: „Klar ist: Die Bundeswehr und die Nato werden in der Ukraine nicht militärisch eingreifen.“