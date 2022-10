„Letzte Generation“ beschmiert Monet-Gemälde : Klimaaktivisten mangelt es an Respekt vor dem Kulturerbe

Meinung Düsseldorf/Potsdam Die Aktivisten der „Letzten Generation“ begnügen sich nicht mehr damit, sich auf den Straßen festzukleben. Im Kampf gegen die Klimakrise beschmieren sie wertvolle Gemälde und missachten damit eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.

In den vergangenen Wochen klebten sich wiederholt Klima-Aktivisten weltweit an den Rahmen oder am Acrylglas-Schutz berühmter Gemälde fest. Zuletzt hatten zwei Umweltaktivistinnen in London das Meisterwerk „Sonnenblumen“ des Malers Vincent Van Gogh, das durch eine Glasplatte geschützt war, mit Tomatensuppe überschüttet. Dabei wurde der Rahmen leicht beschädigt. Am Sonntag wurde schließlich ein Gemälde des impressionistischen Malers Claude Monet im Museum Barberini in Potsdam zur Zielscheibe für die Aktivisten der „Letzten Generation“: Sie haben das Bild „Getreideschober“ mit Kartoffelbrei beworfen. Ausgerechnet ein Landschaftsgemälde, das eine idyllische Szene in der Natur zeigt und der Betrachtern die Schönheit der Umwelt vor Augen führt.