Klimabewegung „Letzte Generation“ : Warum der Zweck nicht alle Mittel heiligt

Auf Straßen Nach der Ankündigung von erneuten Straßenblockaden haben sich die Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ in der vergangenen Woche an mehreren Stellen in Berlin auf die Straße geklebt. Sie blockierten allein am Montagmorgen mindestens sieben Ausfahrten der A100 sowie der A114 und verursachten damit mehrere Staus.

Im Reichstag Am selben Tag hatte die Initiative nach eigenen Angaben einen falschen Feueralarm im Reichstagsgebäude ausgelöst. Außerdem hätten zwei Personen auf dem Dach des Reichstagsgebäudes ein Fenster beschädigt, wie die Berliner Polizei mitteilte.

In Museen Im August klebten sich die Klima-Aktivisten wiederholt an den Rahmen oder am Acrylglas-Schutz berühmter Gemälde fest, zum Beispiel an Raffaels „Sixtinische Madonna“ in der Dresdner Gemäldegalerie.

In NRW Die „Letzte Generation“ ist nicht nur in Berlin aktiv, sondern blockiert auch in anderen Städten die Straßen, unter anderem in Berlin. Weitere Aktionen in NRW seien laut Beyer nicht auszuschließen.