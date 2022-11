90 Millionen Euro

Die bislang zweitgrößte Gewinnsumme in Höhe von 90 Millionen Euro wurden beim Eurojackpot viermal in Deutschland ausgeschüttet. In NRW durften im Münsterland am 7. Februar 2020 und am 15. Januar 2021 in Ostwestfalen Lottogewinner jubeln. In Bayern war am 1. Mai 2020 die Glücksfee einem 25-jährigen Tipper hold und in Hessen wurde ein Spieler am 28. Mai 2021 zum mehrfachen Millionär. Lotto-Hessen sagte der glückliche Gewinner, er träume von einem eigenen Fußballklub.