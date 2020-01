4. Platz

Böse wird bei der Schokoladensorte „Milka Darkmilk“ von Mondelez geschummelt: die Verpackung enthalten in Wirklichkeit nur 85 Gramm, sind aber so designt, dass sie wie 100-Gramm-Tafeln aussehen. So sind diese Milka-Schokoladen im Schnitt 18 Prozent teurer als andere Sorten.