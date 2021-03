2007 Ein Jahr vieler Premieren. „Shaun das Schaf“ taucht erstmals in einer Lachgeschichte auf. Zudem beginnt die „Deutschlandreise mit der Maus“ – das erste Maus-Format für die Sommerferienzeit.

Und mit „Die Sendung mit dem Elefanten“ geht im September eine Vorschulmagazin an den Start. Die Wissenssendung richtet sich gezielt an Drei- bis Sechsjährige und läuft wochentags am frühen Morgen.