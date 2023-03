Natur-Spektakel Das sind die 15 schönsten Wasserfälle in Deutschland

Wenn laut tosend Wassermassen zwölf, 20 oder gar 470 Meter in die Tiefe stürzen und ein kleiner Bach unbändige Kräfte entwickelt, dann ist das ein Spektakel. Wasserfälle üben in ihrer Ungezähmtheit eine Faszination auf uns aus. Wir zeigen die 15 schönsten Wasserfälle in Deutschland. (Foto: Die Josefsthaler Wasserfälle am Schliersee in Bayern. Mehr dazu in Bild 14.)