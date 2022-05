Mit 445 Quadratkilometern ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands und zudem die sonnenreichste Region in unserem Land. Derzeit zeigt sich das Wetter in Norddeutschland, wie auf Usedom, mit milden Temperaturen und viel Sonnenschein wieder von seiner schönen Seite. Erleben Sie in unserer Bildergalerie Usedoms Morgenzauber.

Farbenspiel am Himmel: Ein hölzerner Fischkutter liegt vor Sonnenaufgang auf dem Strand an der Ostseeküste auf der Insel Usedom.