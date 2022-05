Ein Spektakel für Frühaufsteher: In der Nacht zu Montag hatte man die Möglichkeit eine totale Mondfinsternis zu sehen, allerdings brauchte es eine freie Sicht und Glück beim Wetter. Ein solches Ereignis gibt es nur bei Vollmond und wenn Sonne, Erde und Mond im Weltraum genau in einer Linie stehen. Das kosmische Schattenspiel in Bildern.

Der Vollmond während einer kompletten Mondfinsternis (oben links) und in den verschiedenen Stadien des Himmelsspektakels über der Stadt Moscow im US-Bundesstaat Idaho. Nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg und der Vereinigung der Sternfreunde taucht der Vollmond dann vollständig in den Kernschatten der Erde ein.