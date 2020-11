Sorge vor längerem Lockdown : Wirte: Aus Novemberhilfe muss Winterhilfe werden

Düsseldorf Die Gastronomen erwarten, dass die Politik am Mittwoch den Lockdown für ihre Branche verlängert. Umso mehr ärgert es sie, dass noch immer keine staatliche Hilfe geflossen ist. Branchen-Chefin Ingrid Hartges schlägt Alarm.

Sie ist mit ihrer Klage nicht allein. „Durch die Schließung der Gastronomie und den Wegfall der Weihnachtsmärkte haben sich die Besucherzahlen in den meisten Einkaufsstraßen in NRW praktisch halbiert“, sagt Peter Achten, Chef des Handelsverbandes. Gut 60 Prozent der Einzelhändler in NRW litten unter Umsatzrückgängen von 40 Prozent oder mehr, so Achten. Jeder Fünfte beurteile die Gefahr, sein Geschäft aufgeben zu müssen, als groß oder sehr groß an.