Labore unter hohem Druck : „Was die Kapazität angeht, ist es bei uns fünf vor zwölf“

Hugo Stiegler ist der ärztliche Leiter des MVZLM Ruhr. Foto: MVZLM Ruhr

Essen Angesichts stark steigender Infektionszahlen sind die Labore am Limit. Im MVZLM Ruhr in Essen muss bei den PCR-Tests bald priorisiert werden. Laut Laborleiter Hugo Stiegler lässt sich die Zahl der Tests nicht mehr steigern. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Das Medizinische Versorgungszentrum für Labormedizin und Mikrobiologie Ruhr GmbH (mvzlm Ruhr) in Essen arbeitet für Krankenhäuser, Praxen und Privatpersonen. Insgesamt sind dort 180 Mitarbeiter beschäftigt, davon gut 20 allein für die Corona-Diagnostik. Täglich werden derzeit etwa 1000 bis 1500 PCR-Tests ausgewertet, sagt Hugo Stiegler, der ärztliche Leiter des mvzlm Ruhr. Dazu kommen noch rund 1000 bis 1500 Labor-Antigentests für die Klinikmitarbeiter. Fällt einer dieser Tests positiv aus, folgt ein PCR-Test.

Wie erleben Sie die wachsende Zahl der PCR-Tests?

Hugo Stiegler Zuletzt hat das deutlich zugenommen, weil wir vermehrt positive Schnelltests verzeichnen und dann die Bestätigungsdiagnostik vornehmen müssen. Das wird sich jetzt durch die Änderung der Quarantäneverordnung in NRW nochmal deutlich steigern, weil man sich ja nach dem siebten Tag freitesten kann. Für die Allgemeinbevölkerung glücklicherweise mit einem zugelassenen Antigentest, für die Mitarbeiter in den Krankenhäusern ist aber verbindlich ein PCR-Test vorgeschrieben. Bei einer weiteren Zunahme der Infektionszahlen, von der ich momentan ausgehe, stellt uns das vor Probleme, weil wir anfangen müssen zu priorisieren. Mitarbeiter aus Kliniken oder der kritischen Infrastruktur müssen dann eben bevorzugt behandelt werden.

Sind Sie schon an der Kapazitätsgrenze?

Stiegler Es ist wirklich fünf vor zwölf bei uns, was die Kapazität anbelangt. Bei uns bedeutet das alles enorm viel Handarbeit mit vielen Arbeitsschritten, die eine hohe Kompetenz und Konzentration verlangen. Und das ist eben nur sehr begrenzt noch steigerbar. Zumal auch bei uns Mitarbeiter ausfallen, weil sie in Quarantäne müssen. Im Grunde haben wir unsere Kapazitätsgrenzen schon erreicht, an einigen Tagen auch überschritten. Das können wir nur kompensieren, indem wir Personal aus anderen Arbeitsbereichen abziehen. Alle Mitarbeiter zeigen einen enormen Einsatz und ziehen mit, wofür wir extrem dankbar sind. Sonst wäre das gar nicht machbar.

Haben Sie auch Notfallpläne?

Stiegler Wir haben ohnehin schon ein Schichtsystem, arbeiten auch nachts durch mit Aushilfskräften, die dann vorbereitende Tätigkeiten übernehmen und für Notfall-PCR bereitstehen. Diese ist in den Kliniken immer wieder notwendig. Das Drei-Schicht-System ist also in der Mikrobiologie und in der Virologie angekommen, auch am Wochenende. An diesem Sonntag beispielsweise hatten wir 1000 PCR-Proben, das haben wir noch nie gehabt an einem Sonntag.

Lassen sich denn bestimmte Analyseprozesse nicht weiter automatisieren?

Stiegler Das haben viele Labore auch gemacht. Die Geräte, die diese PCR-Analytik beherrschen, sind aber richtig teuer, da muss man schon mal eine Million Euro investieren. Als kleines bis mittelständiges Labor haben wir das Geld nicht gehabt. Es ist auch nicht einfach, an diese Geräte zu kommen. Wir haben uns stattdessen sehr breit aufgestellt, arbeiten bei den Methoden und Reagenzien mit verschiedenen Herstellern zusammen. Das hat uns in der Vergangenheit bei Lieferengpässen oft gerettet. Es bleibt bei uns bei sehr viel Handarbeit mit teils hochqualifizierten Mitarbeitern. Was bei uns bis 17 Uhr an Proben eingeht, können wir aber noch tagesaktuell verarbeiten. Das ist heutzutage schon sportlich. In anderen Regionen kann das 36 bis 48 Stunden dauern.

Innerhalb welcher Zeit können Sie im Schnitt ein Ergebnis liefern?

Stiegler Bei Notfällen schaffen wir es in einer Stunde, die übliche Diagnostik läuft innerhalb von sechs bis sieben Stunden. Das hängt aber auch von den Geräten und vom Personal ab.

Können Sie denn noch Personal aufstocken?

Stiegler Der Arbeitsmarkt ist komplett leer. Sie brauchen dafür wirklich hochqualifizierte medizinisch-technische Assistenten. Die gibt es nicht. Man kann auch nicht Mitarbeiter einfach verschieben, dafür sind die Bereiche zu sehr spezialisiert.

Es wird immer gesagt, dass das Material für noch mehr PCR-Tests fehle. Wie beurteilen Sie die Situation?

Stiegler Vom Material her ist das zu bewältigen. Die Diagnostik-Hersteller haben ihre Produktionskapazitäten massiv ausgeweitet. Wenn man sich da wie wir breiter aufstellt, kann man Entwarnung geben. Wir haben uns mittlerweile auch einen Vorrat zugelegt, der es uns erlaubt, mindestens für sechs bis acht Wochen zu testen, ohne dass wir in Schwierigkeiten kommen. Das gilt sicher für jedes Labor. Material ist also momentan nicht der limitierende Faktor.

Sondern was?

Stiegler Limitierende Faktoren sind das Personal und die absolute Zahl der Tests. Das ist nicht unendlich steigerbar. Da muss man irgendwann eine Linie ziehen und sagen, es macht keinen Sinn mehr weiterzutesten. Wenn ein Schnelltest klar positiv ist, und es einen Kontakt gibt, dann muss das nicht mehr unbedingt durch einen PCR-Test bestätigt werden. Und wenn die Infektionszahlen weiter stark steigen, muss man überlegen, ob die Mitarbeiter, die asymptomatisch sind und denen es gut geht, nicht arbeiten gehen sollten. Die müssten dann FFP2-Maske tragen und nicht mit anderen zu Mittag essen, aber eben arbeiten, um die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Darüber müssen wir uns Gedanken machen.

Schaffen sie es überhaupt noch, Proben zu sequenzieren?

Stiegler Im Moment versuchen wir es noch. Wir werden es aber mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Woche aufgeben, weil wir die Kapazitäten nicht mehr haben. Man kann ja eine Vollgenom-Sequenzierung vornehmen, die dauert sehr lange, das machen wir ohnehin nicht. Wir führen eine variantenspezifische PCR durch, die auch nicht unaufwändig ist. Das ist aber sinnlos, weil wir bei fast 99 Prozent Omikron-Anteil angekommen sind. Bei einem positiven Ergebnis kann man davon ausgehen, dass es Omikron ist.

Und die PCR-Tests sind auf jeden Fall zuverlässig?

Stiegler Ja. Die PCR-Tests sowieso. Bei den Antigentests trifft das zu, wenn die Patienten eine starke Viruslast haben. Häufig verursacht aber die suboptimale Probenentnahme ungenaue Ergebnisse. Sie müssen für einen validen Test schon einen tiefen Nasen-Rachen-Abstrich machen, nicht so ein bisschen den Nasenvorhof kitzeln. Das bringt nichts.

Zahlt sich die hohe Test-Nachfrage für Sie als Laborbetreiber aus, oder sind Sie froh, wenn alles wieder in normalen Bahnen verläuft?