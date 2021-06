Bis die Impfquote höher liegt : Kommunen wollen Impfzentren behalten

Düsseldorf Wie geht es für die 53 Impfzentren in NRW weiter? Landkreistag und Düsseldorf können sich eine Fortsetzung vorstellen. Hausärzte- und Apotheken-Verband fordern hingegen die Schließung der Zentren.

Düsseldorf Sie sitzen in einer Messehalle, Eissport- oder Stadthalle: In 53 Kreisen und kreisfreien Städten von NRW wurden Impfzentren errichtet, Millionen Bürger haben hier ihre Corona-Impfung erhalten. Nun muss entschieden werden, wie es weitergeht. Der Deutsche Städtetag fordert, dass die Impfzentren länger in Betrieb bleiben. Mit ihren großen Kapazitäten seien sie zu wichtig, um einfach abgewickelt zu werden, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der „Passauer Neuen Presse“. Zudem würden aus den Zentren die mobilen Impfteams in Pflegeeinrichtungen und soziale Brennpunkte starten. Auch der Landkreistag kann sich das vorstellen: „Bislang können wir noch nicht genau absehen, ob wir die Zentren nicht möglicherweise doch über den 30. September hinaus brauchen“, sagte Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages, unserer Redaktion. „Derzeit jedenfalls haben die Impfzentren die wichtige Aufgabe einer breiten Impfung der Bevölkerung. Daher sollte man sie nicht schließen, bevor wir ein ordentliches Impfniveau erreicht haben.“ Aktuell sind bundesweit 48,7 Prozent der Bürger mindestens einmal geimpft, 26,8 Prozent vollständig.

Auf der anderen Seite stehen die Kosten: „Als Teil der Kriseninfrastruktur wollen wir diese kosten- und personalintensiven Einrichtungen natürlich nicht auf unbegrenzte Zeit in der Hinterhand behalten“, so Sager. Die Finanzierung der Zentren ist bis September gesichert, die Kosten trägt zur Hälfte der Bund, den Rest teilen sich Länder und Kommunen. Sager mahnte: „Wenn man tatsächlich Ende September schließen will, dann müssen rechtzeitig die Bedingungen dafür feststehen.“ Kreise und Städte bräuchten schnell Klarheit.

Auch die Stadt Düsseldorf kann sich eine Fortsetzung vorstellen: „Grundsätzlich ist die Vorhaltung eines Impfzentrums zum jetzigen Kenntnisstand durchaus sinnvoll, um die ärztlichen Systeme des Gesundheitswesens zu entlasten“, erklärte ein Sprecher der Landeshauptstadt. Allerdings müssten dann die Betriebsvoraussetzung (sprich: Finanzierung) angepasst werden. Düsseldorf sind bisher Kosten in Höhe von 5,02 Millionen Euro für sein Zentrum entstanden. Hier wurden 189.000 Erst- und 129.000 Zweitimpfungen vorgenommen.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat den Kommunen mitgeteilt, dass die Impfzentren noch bis Ende September betrieben werden sollen.

Die Länder gehen unterschiedlich vor: Hessen will seine Zentren ab September eigentlich schließen, Baden-Württemberg Mitte August. Niedersachsen will sie hingegen offen halten. Der Bund will die Impfzentren nun auch über den September hinaus mitfinanzieren, erklärte am Dienstag Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt. Die Regierungen merkten „in allen Ländern, dass wir die Impfzentren noch brauchen.“ So stehen auf Dauer wohl Auffrischungsimpfungen für die gesamte impfwillige Bevölkerung an.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV), die mit den Ärzten Dienstleister in den Zentren ist, äußerte sich zurückhaltend: „Durch mögliche weitere Mutationen könnten grundsätzlich auch in den nächsten Monaten und auch Jahren noch beziehungsweise erneut Impfungen der Bürger und auch der Alten- und Pflegeheime notwendig sein. Dann müsste man schauen, wie dies organisiert wird“, erklärte ein Sprecher.

Doch es gibt auch andere Stimmen: Der Hausärzteverband hat sich mehrfach für eine Schließung der Zentren ausgesprochen und fordert mehr Impfstoff für die niedergelassenen Ärzte bereit zustellen.

Auch der Apothekerverband Nordrhein fordert dies: „Die Impfzentren sollten nicht weiter betrieben werden“, sagte Verbandschef Thomas Preis. „Das eingesparte Geld sollte besser in die Impfstoff-Versorgung über die Hausarztpraxen investiert werden. Die Impfkampagnen in den Hausarztpraxen sind schneller und effektiver.“

Die Impfzentren erhalten bundesweit 2,25 Millionen Dosen pro Woche. Nur was darüber hinaus geliefert wird, können sich die Haus- mit den Betriebsärzten teilen. Doch das wird nicht mehr: „Auch in der letzten Juni-Woche werden die Arztpraxen bundesweit wie seit Ende Mai nur etwa gut drei Millionen Impfstoff-Dosen geliefert bekommen“, erklärte Preis. „Die Lieferungen treten jetzt seit vier Wochen auf der Stelle.“ Er kritisierte, dass Betriebsärzte bevorzugt werden: „In der letzten Juni-Woche wird den Hausärzten gar kein Impfstoff von Johnson & Johnson zur Verfügung stehen. Dafür bekommen jetzt die Betriebsmediziner den nur einmal zu impfenden Impfstoff geliefert.“ Preis forderte, die Benachteiligung zu stoppen und Hausärzten besser zu versorgen.

