Bei dem Unwetter wurde ein 82-jähriger Mann in Treffen am Ossiacher See von einem Bach mitgerissen und später tot aufgefunden. Den Einsatzkräften wurden zudem zwei vermisste Personen gemeldet. Eine davon soll in einer Garage verschüttet worden sein: „Da liegen die Geröllmassen bis zu eineinhalb Meter hoch“, berichtete der Bezirksschef von Villach-Land, Bernd Riepan. „Die Masse ist so hart wie Beton“, sagte er der Nachrichtenagentur APA.