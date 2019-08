Der Amazonas-Regenwald wird durch verheerende Waldbrände zerstört. Nach Angaben des brasilianischen Weltrauminstitutes Inpe ist die Zahl der Brände in diesem Jahr 82 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie die Zeitschrift „Exame“ am Dienstag (Ortszeit) berichtete. Dieses Foto zeigt einen Brand in der Gemeinde Guaranta do Norte im Bundesstaat Mato Grosso.