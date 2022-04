Name: Karim Quali

Straftat: Vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung

Geschlecht: männlich

Größe: 179 cm

Augenfarbe: braun

Geburtsdatum: 21. Mai 1976

Nationalität: französisch

Auffällige Merkmale: Tätowierungen am Körper (Bild) und an den Beinen (abstraktes Muster)

Sachstand zum Fall: laufende Ermittlungen