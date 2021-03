2. Elizabeth II. ist interessiert an technischem Fortschritt und an der Natur. So wollte sie die Suche nach dem legendären See-Ungeheuer im schottischen See Loch Ness unterstützen. Wie eine Korrespondenz von 1962 mit dem Forscher Sir Peter Scott belegt, waren die beiden sich einig, dass nach der Entdeckung die neue Spezies nach ihr benannt werden sollte.