Schüler der Marienschule in Xanten haben am Dienstag (2. April 2019) für den Klimaschutz demonstriert. Dabei kritisierten sie die bisherige Klimapolitik und kündigten zusammen mit der Schulleitung an, was sie selbst ändern werden, um etwas fürs Klima zu tun. Wir zeigen Fotos von der Demo und vom keativen Protest der Jugendlichen.