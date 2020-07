Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball : SVS freut sich über Rückkehr auf den Platz

20 Aktuere konnte Heinrich Losing (M.) am Donnerstagabend zum Trainingsauftakt des SV Sonsbeck im Willy-Lemkens-Sportpark begrüßen. Unter anderem standen Ballübungen auf dem Programm. RP-Fotos: Fischer Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck Der Sonsbecker Fußball-Landesligist ist am Donnerstagabend mit 20 Akteuren in die Vorbereitung gestartet – darunter auch Mehmet Can Cetin, der aus der U19 des KFC Uerdingen verpflichtet wurde. Felix Terlinden fällt neun Monate aus.