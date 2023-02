Änderungen geplant Wo das Parken in Xanten Geld kosten soll und wo nicht

Die Xantener Politik entscheidet in den nächsten Wochen darüber, auf welchen öffentlichen Parkplätzen die Stadt künftig Gebühren erheben wird. Die Verwaltung hat dafür einen überarbeiteten Vorschlag vorgelegt, nachdem sie mit den Fraktionen Ende 2022 schon einmal darüber beraten hatte. Über den neuen Vorschlag diskutiert der Planungsausschuss am 28. Februar, der Stadtrat stimmt schließlich am 9. März darüber ab. Die Sitzungen im Rathaus sind öffentlich.