Architekten-Wettbewerb zu Xantens Gymnasium Überzeugender Entwurf

Eine arbeitsreiche Woche liegt hinter der Verwaltung und der Politik in Xanten. Am Dienstag befassten sie sich mit dem Haushaltsplan und einer möglichen Steuererhöhung in diesem Jahr. Am Donnerstag entschieden sie zusammen mit weiteren Fachleuten, wer den Architekten-Wettbewerb zum Gymnasium gewinnt. Beide Themen gehören zusammen. Denn in der Debatte, ob das Stiftsgymnasium abgerissen und neu gebaut oder saniert werden sollte, geht es auch um die Frage, wie sich das eine oder das andere überhaupt finanzieren ließe.