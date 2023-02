Neues Geschäft in Wülfrath Eingemachte Leckereien wie bei Oma

Noch haben ihn nicht alle Wülfrather entdeckt, den kleinen Laden von Sabrina und Daniel Schwagenscheidt, liegt er doch fast am Ende der Fußgängerzone. „Eingemacht“ heißt er und bietet alles rund ums Einmachen, Einkochen und Fermentieren an. Wer den Laden betritt, meint, er kommt in die liebevoll eingerichtete Speisekammer eines alten Landgutes. Denn hier findet sich in den urigen Holzregalen keine massenhaft produzierte Supermarkt-Ware, sondern von fachkundiger Hand Eingemachtes in hübschen Gläsern und Flaschen.