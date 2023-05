Kita-Stellen in Willich Rat vertagt Entscheidung zu interfraktionellem Kita-Antrag

Der Willicher Rat hat am Donnerstagabend eine Entscheidung über zwölf zusätzliche Stellen in städtischen Kitas vertagt — in die Ratssitzung im Juni. Diese über den Stellenplan hinausgehenden Arbeitskräfte wurden bekanntlich von Grünen, FDP und Für Willich gemeinsam beantragt. Grund der Vertagung war die Bitte des SPD-Fraktionsvorsitzenden Lukas Maaßen. Er schilderte, dass alle Fraktionsvorsitzenden am Sonntag mehr als zwei Stunden beraten hatten. Dabei seien Fragen entstanden, die die Verwaltung zwar zur Ratssitzung beantwortet habe, es gebe aber weitere Fragen, die Kämmerer Raimund Berg beantworten müsse. Er ist erkrankt und war nicht in der Kulturhalle.