Kostenpflichtiger Inhalt: Im Diersfordter Wildgatter : Nabu-Chef hat Verständnis für Abschuss

Die Zäune innerhalb des Diersfordter Wildgatters sollen abgebaut, der alte Zaun um das Areal für 250.000 Euro komplett erneuert werden. Foto: Klaus Nikolei

WESEL Peter Malzbender hatte jüngst das Regionalforstamt kritisiert, das Rotwild abschießen und einen neuen Zaun um das Wildgatter in Diersfordt ziehen will. Nun hat ihm die Behörde die Gründe in einem Brief dargelegt.