Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgerinitiative in Höhrath : Höhrath stimmt über Neugliederung ab

Den Kirchturm in Hünger im Blick: Burkhard Stock sowie Sven und Linda Stricker (v.l.) von der Bürgerinitiative in Höhrath setzen sich für eine Rückkehr des Ortes nach Wermelskirchen ein. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen/Höhrath Die Bürgerinitiative will es wissen: Wollen die Einwohner in Höhrath zu Wermelskirchen oder zu Solingen gehören? Bis 1. August läuft eine Umfrage in allen Haushalten. Der Zwischenstand ist eindeutig: 82,9 Prozent wollen nach Wermelskirchen.