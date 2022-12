Weihnachtsgeschenke für Kinder Knatterdrache Furzipups ist in Wegberg ein echter Renner

Wer jetzt noch kein Geschenk hat, holt sich keines mehr? Davon kann überhaupt keine Rede sein. Bei „Monas Spielwaren“ verpacken Inhaberin Andrea Schröder und ihr sechsköpfiges Team derzeit Artikel aller Art für den weihnachtlichen Gabentisch, was das Zeug hält – in der Hauptsache Spiel- und Schreibwaren, Kinderbücher und Geschenkartikel auch für Erwachsene. Noch am Heiligen Abend bis 13 Uhr hat das Spielwarengeschäft geöffnet, damit auch diejenigen fündig werden, die die Suche nach Präsenten erst auf den berühmten letzten Drücker antreten. Die Weihnachtssaison hat schon vor geraumer Zeit begonnen, jedenfalls im Fachhandel: „Für viele kommt Weihnachten immer ganz plötzlich“, sagt Andrea Schröder mit einem Lächeln. „Aber für uns ist es ein langfristiges Geschäft. Wir verpacken die ersten Geschenke ab Ende Oktober. An Nikolaus brennt der Baum dann so richtig.“