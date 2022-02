Vandalismus in Viersen : Brennpunkt Busbahnhof – Anwohner fühlen sich nicht mehr sicher

An den Treppenaufgängen zu den angrenzenden Wohnanlagen sind Scheiben zerstört. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Randalierer zerstören am Viersener Busbahnhof Scheiben, dringen in angrenzende Wohnanlagen ein, werfen von den oberen Etagen Blumentöpfe und Glasflaschen runter. Anwohner berichten, sie würden verbal und körperlich bedroht. Was Polizei und Stadt dagegen unternehmen.