Jose Cardoso hat 2019 das Eiscafé „JC Barista“ in der Fußgängerzone von Alt-Viersen, Hauptstraße 3, eröffnet, bietet täglich 28 verschiedene Eissorten aus einem Sortiment von über 60 Eiskreationen an. Eine Kugel Eis zum Mitnehmen kostet 1,10 Euro. In diesem Jahr neu: Veganes Brombeere-Eis sowie vegane und laktosefreie Kaffeespezialitäten.Cardoso ist außerdem Inhaber von zwei weiteren Eisdielen in Viersen: dem Eiscafé Cellitino und Da Beti.